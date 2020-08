Il Sindaco, Dario Nardella, ha annunciato la delibera per la riqualificazione di Campo di Marte. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ci siamo dati un obiettivo, visto che non sono arrivate proposte per la Mercafir, creeremo al posto dello stadio un quartiere di nuove tecnologie per i giovani. L’unica strada percorribile è quella dello stadio Artemio Franchi. Ci auguriamo che possa essere ristrutturato con vantaggi che potrebbero arrivare dagli emendamenti parlamentari. La realizzazione della linea tramviaria sarà a carico nostro, abbiamo fatto richiesta al Ministero dei trasporti di finanziare tutta la tramvia, in queste risorse troveremo i soldi per la realizzazione di tutte le opere collegate”.