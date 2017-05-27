Nardella: "Lo stadio si farà e rispetterà i tempi di realizzazione. I Della Valle..."

Questa mattina sulle pagine del quotidiano La Nazione possiamo trovare l'intervista fatta al sindaco di Firenze Dario Nardella. Queste le sue parole..

Questa mattina sulle pagine del quotidiano La Nazione possiamo trovare l'intervista fatta al sindaco di Firenze Dario Nardella. Queste le sue parole più importanti riguardanti la Fiorentina:

"Lo stadio si farà, io ci credo. Per Andrea e Diego mi dispiace anche se io continuo a credere ai progetti iniziati insieme, a partire da quello dello stadio che rispetterà i tempi di realizzazione. Stimo molto i Della Valle perchè sono degli ottimi imprenditori e stanno cercando di portare in alto il nome dell'Italia nel mondo. Li aspetto a bracia aperte per rilanciare il progetto cittadino e sportivo di Firenze"