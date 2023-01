Nardella: “Il nuovo Franchi sarà pronto per il centenario della Fiorentina. Stiamo procedendo spediti”

Intervenuto in conferenza, il sindaco Dario Nardella ha fatto il punto sulla situazione legata al restyling dello Stadio Artemio Franchi: “È un altro importante passo avanti nella realizzazione del progetto per lo stadio di Firenze. Stiamo procedendo spediti, nel rispetto dei tempi che ci siamo prefissati, per recuperare un bene culturale di rilievo internazionale realizzando un impianto all’avanguardia. Ringrazio gli uffici che stanno lavorando senza sosta. Il nuovo stadio Franchi sarà pronto nel 1926, nel centenario della Fiorentina”.