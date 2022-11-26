Nardella: "Il Nuovo Franchi può essere d'esempio per gli altri. Lavoriamo sulle tempistiche"

Durante l'evento sugli Stati Generali delle Società Sportive, Dario Nardella ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti, tornando a parlare del restyling del Franchi: "Al momento non abbiamo...

Durante l'evento sugli Stati Generali delle Società Sportive, Dario Nardella ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti, tornando a parlare del restyling del Franchi: "Al momento non abbiamo ricevuto indicazioni negative della Fiorentina sul progetto dello stadio nuovo, stiamo lavorando sulla tempistica: conciliare i lavori sulle attività della società. Per quanto riguarda la riqualificazione del quartiere abbiamo accolto tutte le proposte dei cittadini e le stiamo esaminando con grande attenzione. Il progetto dello stadio può essere un ottimo esempio anche per altri stadi. Ci sono problemi degli stadi vincolati come il Maradona a Napoli e lo stadio San Siro. Firenze sta diventando un modello, interveniamo con i fondi pubblici vincolati al patrimonio culturale perché lo stadio di Nervi è un patrimonio nazionale legato al comune".

https://www.labaroviola.com/ramadani-e-il-nuovo-procuratore-di-boga-una-scelta-che-lo-avvicina-alla-fiorentina/193854/