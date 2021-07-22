Nardella: "Il green pass ci consente di andare allo stadio"
Nardella ha parlato anche del mister Vincenzo Italiano.
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2021 21:56
Vincenzo Italiano? "Mi sono sentito con il direttore della Fiorentina, Joe Barone, e ho parlato con il nuovo tecnico Italiano. Lo voglio anche ringraziare perché è stato molto carino, e la mia prima impressione è assolutamente positiva".
I tifosi allo stadio? "Sarebbe una bella gara per tutti noi. Il green pass è un sistema che si controlla molto facilmente e che consente alle persone di riprendere una attività normale come ad esempio quella di tornare allo stadio".
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