Nardella: "Il green pass ci consente di andare allo stadio"

Nardella ha parlato anche del mister Vincenzo Italiano.

Il sindacoè intervenuto su Radio Bruno Toscana e ha parlato dalla pandemia: "I dati che abbiamo fino a poco fa non erano prevedibili. Molti positivi non sono vaccinati e sono affetti dalla variante Delta. Inoltre chi ha il green pass aiuta la collettività, anche a non affollare gli ospedali e aiuta le attività economiche. Chi per scelta personale non si vaccina, non può condizionare la vita delle altre persone. E' opportuno ciò che sta decretando".

Vincenzo Italiano? "Mi sono sentito con il direttore della Fiorentina, Joe Barone, e ho parlato con il nuovo tecnico Italiano. Lo voglio anche ringraziare perché è stato molto carino, e la mia prima impressione è assolutamente positiva".

I tifosi allo stadio? "Sarebbe una bella gara per tutti noi. Il green pass è un sistema che si controlla molto facilmente e che consente alle persone di riprendere una attività normale come ad esempio quella di tornare allo stadio".

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