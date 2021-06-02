Nardella: "Il Franchi è molto simile allo stadio del Besiktas"

Nardella ha parlato del progetto del nuovo stadio, Artemio Franchi di Firenze.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: "Sono ad un incontro con il sindaco di Istanbul. Abbiamo parlato dei rapporti che ci potrebbero essere tra le città di Firenze e Istanbul. Sono venuto anche a vedere lo stadio del Besiktas, ha delle caratteristiche molto simili al progetto del nuovo Artemio Franchi: è un impianto di circa 41mila posti dove è stato fatto un grande intervento di restauro, con circa 110 milioni di euro. Funzionale, coperto e ha portato anche fortuna, visto che la squadra ha vinto il campionato turco. La Vodafone paga 8 milioni di euro l'anno per il diritto sul titolo dello stadio, quindi hanno anche buoni risultati economici. Ci sono ristoranti, negozi, servizi, parcheggi: ha anche una posizione simile al Franchi visto che è dentro la città. Accanto al palazzo del presidente, pensate un po'. Domattina avremo l'ultimo briefing coi tecnici del Comune e daremo la data della pubblicazione del bando".

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