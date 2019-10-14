Nardella ha regalato a Richard Gere una maglia della Fiorentina
Oggi si è tenuta a Palazzo Vecchio la consegna delle Chiavi della Città all'attore americano Richard Gere. Il sindaco di Firenze Dario Nardella gli ha regalato una maglia della Fiorentina con il numer...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2019 00:14
Oggi si è tenuta a Palazzo Vecchio la consegna delle Chiavi della Città all'attore americano Richard Gere. Il sindaco di Firenze Dario Nardella gli ha regalato una maglia della Fiorentina con il numero uno ed il nome "Richard".