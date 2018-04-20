Nardella: "A giorni saprete quando verrà presentato il progetto definitivo per lo stadio."
Ecco le parole del sindaco Nardella raccolte da Italpress: "Abbiamo sempre detto che avremmo dovuto mettere un termine per la presentazione del progetto definitivo da parte della Fiorentina, è previst...
A cura di Redazione Labaroviola
20 aprile 2018 10:55
Ecco le parole del sindaco Nardella raccolte da Italpress: "Abbiamo sempre detto che avremmo dovuto mettere un termine per la presentazione del progetto definitivo da parte della Fiorentina, è previsto dai regolamenti. Non possiamo non farlo visto che si tratta di concedere un’area ad una società di calcio."