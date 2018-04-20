Nardella: "A giorni saprete quando verrà presentato il progetto definitivo per lo stadio."

Ecco le parole del sindaco Nardella raccolte da Italpress: "Abbiamo sempre detto che avremmo dovuto mettere un termine per la presentazione del progetto definitivo da parte della Fiorentina, è previst...

A cura di Redazione Labaroviola 20 aprile 2018 10:55

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