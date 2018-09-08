Nardella: “Fascia Astori, Miccichè mi ha detto che si troverà una soluzione”
A margine della presentazione della nuova piazza dei Ciompi, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato della fascia da capitano dedicata ad Astori, ai microfoni dell’Ansa: “Si tratta di ricordar...
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2018 15:50
A margine della presentazione della nuova piazza dei Ciompi, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato della fascia da capitano dedicata ad Astori, ai microfoni dell’Ansa: “Si tratta di ricordare un grande uomo e un giocatore della Fiorentina e della nazionale. Per questo motivo ho parlato con il presidente Miccichè, il quale mi ha detto che è disponibile a trovare una soluzione che contemperi il rispetto delle regole con le necessità della Viola”.