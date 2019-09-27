Nardella: "Come dice Joe Barone bisogna pedalare parecchio per la Fiorentina e per il clima"
Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a margine dell'evento sull'ambiente: "Vogliamo cambiare il mondo, l'ONU ci ha detto che se non si cambia le conseguenze saranno un disastro. Come...
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 22:43
Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a margine dell'evento sull'ambiente: "Vogliamo cambiare il mondo, l'ONU ci ha detto che se non si cambia le conseguenze saranno un disastro. Come dice Barone c'è da pedalare parecchio sia per la Fiorentina che per combattere questo cambiamento climatico che sta avvenendo".