Nardella: "Come dice Joe Barone bisogna pedalare parecchio per la Fiorentina e per il clima"

Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a margine dell'evento sull'ambiente: "Vogliamo cambiare il mondo, l'ONU ci ha detto che se non si cambia le conseguenze saranno un disastro. Come...

Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a margine dell'evento sull'ambiente: "Vogliamo cambiare il mondo, l'ONU ci ha detto che se non si cambia le conseguenze saranno un disastro. Come dice Barone c'è da pedalare parecchio sia per la Fiorentina che per combattere questo cambiamento climatico che sta avvenendo".