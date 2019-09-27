Labaro Viola

Nardella: "Come dice Joe Barone bisogna pedalare parecchio per la Fiorentina e per il clima"

Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a margine dell'evento sull'ambiente: "Vogliamo cambiare il mondo, l'ONU ci ha detto che se non si cambia le conseguenze saranno un disastro. Come...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 22:43
Nardella: "Come dice Joe Barone bisogna pedalare parecchio per la Fiorentina e per il clima" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
News
Fiorentina
Nardella
Clima
Condividi

Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a margine dell'evento sull'ambiente: "Vogliamo cambiare il mondo, l'ONU ci ha detto che se non si cambia le conseguenze saranno un disastro. Come dice Barone c'è da pedalare parecchio sia per la Fiorentina che per combattere questo cambiamento climatico che sta avvenendo".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok