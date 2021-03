Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato un’intervista su TGCOM 24 e è intervenuto sulla questione stadio della Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Noi abbiamo chiesto per il Recovery Fund investimenti sui trasporti pubblici per tutti i cittadini e poi anche ai turisti, non dimentichiamolo, però anche per il turismo dello sport. Noi stiamo lanciando un progetto di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze e vorremmo realizzare nello stadio di calcio della Fiorentina il Museo della Fiorentina ma anche il museo del Calcio in costume”.