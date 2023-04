Nardella: “A breve novità sulla convenzione. Commisso? Non so se ci incontreremo per parlare dello stadio”

All’indomani del raggiungimento della finale di Coppa Italia da parte della Fiorentina, il sindaco di Firenze, Dario Nardella ha così parlato del traguardo raggiunto dai viola: “C’è tanto entusiasmo da parte della città per questa finale conquistata a tanti anni di distanza da quella brutta, contro il Napoli, nel 2014, che peraltro segnò anche la morte di un tifoso… Ma l’abbiamo voluta dimenticare. Oggi ci godiamo la gioia di una finale che ci auguriamo tutti diventi una grande giornata di festa. Questo clima di gioia si avvertiva già ieri allo stadio”.

Poi conclude: “Convenzione? Vi faremo sapere nelle prossime ore, perché abbiamo la Giunta tra pochissimo. Commisso? Non so se ci incontreremo per parlare anche di altre tematiche, sullo stadio”.