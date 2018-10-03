Labaro Viola

Napoli, tifosi del Liverpool aggrediti: un ferito trasportato in ospedale

NAPOLI - Un tifoso del Liverpool, di 26 anni, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi ed è rimasto ferito - guarirà in 15 giorni - la notte scorsa nel centro di Napoli mentre era in compagnia di con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 12:44
Napoli, tifosi del Liverpool aggrediti: un ferito trasportato in ospedale -
News
Napoli
Liverpool
Condividi

NAPOLI - Un tifoso del Liverpool, di 26 anni, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi ed è rimasto ferito - guarirà in 15 giorni - la notte scorsa nel centro di Napoli mentre era in compagnia di connazionali bevendo bibite vicino a un bar. É accaduto in Via Cesare Rosaroll poco dopo mezzanotte. Gli inglesi hanno raccontato alla polizia di essere stati avvicinati da alcuni ragazzi che li hanno aggrediti. Il giovane è stato medicato in ospedale e poi dimesso. Indaga la Ps che utilizzerà anche le immagini della videosorveglianza. Questa sera alle 21.00 è in programma il match di Champions League tra la squadra partenopea e il Liverpool.

Corriere dello sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok