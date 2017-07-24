Da Napoli, presto incontro tra DV e ADL per Chiesa. I partenopei in cambio..

Come riportato dalle pagine del quotidiano Il Mattino, presto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis potrebbe incontrare i Della Valle..

Come riportato dalle pagine del quotidiano Il Mattino, presto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis potrebbe incontrare i Della Valle per parlare dei Federico Chiesa. Il presidente dei partenopei ha più volte ribadito di essere innamorato dei giovane talento viola e per il giocatore è disposto a spendere una grossa cifra inserendo nella trattativa Giaccherini e Zapata. I due giocatori, come riportato dal giornale, piacciono a Mister Pioli