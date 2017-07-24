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Da Napoli, presto incontro tra DV e ADL per Chiesa. I partenopei in cambio..

Come riportato dalle pagine del quotidiano Il Mattino, presto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis potrebbe incontrare i Della Valle..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2017 15:16
Da Napoli, presto incontro tra DV e ADL per Chiesa. I partenopei in cambio.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato dalle pagine del quotidiano Il Mattino, presto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis potrebbe incontrare i Della Valle per parlare dei Federico Chiesa. Il presidente dei partenopei ha più volte ribadito di essere innamorato dei giovane talento viola e per il giocatore è disposto a spendere una grossa cifra inserendo nella trattativa Giaccherini e Zapata. I due giocatori, come riportato dal giornale, piacciono a Mister Pioli

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