Labaro Viola

Napoli-Fiorentina su Sky o DAZN? Ecco come seguire la Fiorentina

Fiorentina-Napoli sarà visibile solo su Sky per i possessori dell'abbonamento Calcio.Ecco come e dove invece vedere nei prossimi mesi la Fiorentina in TV:4a sab 15 set 18.00 Napoli-Fiorentina SKY5a  s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2018 09:54
Napoli-Fiorentina su Sky o DAZN? Ecco come seguire la Fiorentina -
News
Fiorentina
Sky
Dazn
Condividi

Fiorentina-Napoli sarà visibile solo su Sky per i possessori dell'abbonamento Calcio.

Ecco come e dove invece vedere nei prossimi mesi la Fiorentina in TV:

4a sab 15 set 18.00 Napoli-Fiorentina SKY
5a  sab 22 set 20.30  Fiorentina-Spal  DAZN
6a mar 25 set 21 Inter-Fiorentina SKY
7a  dom 30 set 15 Fiorentina-Atalanta  SKY
8a dom 7 ott 15 Lazio-Fiorentina  DAZN
9a dom 21 ott 18 Fiorentina-Cagliari SKY
10a sab 27 ott 20.30 Torino-Fiorentina  DAZN
11a sab 3 nov 18 Fiorentina-Roma SKY
12a  ven 9 nov 20.30 Frosinone-Fiorentina
13a dom 25 nov 15 Bologna-Fiorentina SKY
14a sab 1 dic 18 Fiorentina-Juventus SKY
15a dom 9 dic 12.30 Sassuolo-Fiorentina DAZN
16a dom 16 dic 15 Fiorentina-Empoli SKY

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok