Napoli-Fiorentina affidata a Rizzoli. Meli e Crispo gli assistenti

L'anticipo del San Paolo sarà diretto dal fischietto della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Meli e Crispo

L'anticipo che sabato sera, alle ore 20.45, metterà di fronte il Napoli di Maurizio Sarri e la Fiorentina di Paulo Sousa nella penultima giornata del campionato di Serie A edizione 2016/17 è stato affidato a quello che, probabilmente, resta a tutti gli effetti il miglior arbitro italiano in attività.

Dal quadro delle designazioni ufficiali emerge infatti come il big match del "San Paolo" sia stato affidato a Nicola Rizzoli. Il fischietto della sezione di Bologna sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Crispo, mentre gli addizionali saranno Banti e Mariani con il IV uomo Lo Cicero.