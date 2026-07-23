Napoli fa chiarezza sull’infortunio di Lucca. La Fiorentina osserva interessata in caso di cessione di Piccoli

Nella sconfitta di ieri pomeriggio del Napoli contro l'Arezzo, squadra neopromossa in Serie B, Lorenzo Lucca è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo, per un infortunio alla caviglia. Oggi, il club campano, ha fatto luce sulle sue condizioni

Nella sconfitta di ieri pomeriggio del Napoli contro l'Arezzo, squadra neopromossa in Serie B, Lorenzo Lucca è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo per un infortunio alla caviglia. Oggi, il club campano, ha cercato di fare luce sulle sue condizioni del giocatore, grazie ad un comunicato stampa che riportiamo in maniera integrale: "Dopo l'infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore".

La Fiorentina intanto rimane alla finestra, con il DS Paratici pronto a piazzare il colpo, ma solamente in caso di cessione dell'attaccante viola Roberto Piccoli. Da diverso tempo ormai il classe 2000 è entrato nel mirino della società viola e potrebbe rappresentare il profilo idoneo da affiancare a Moise Kean. Grazie anche al rassicurante comunicato stampa degli azzurri, la strada si fa sempre più percorribile, anche se l'ultima parola spetterà alla dirigenza e al direttore sportivo viola.