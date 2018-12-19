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Napoli, ecco l'offerta per Veretout. Tanti soldi più contropartita, la risposta dei viola...

Il Napoli sta già pensando alla prossima stagione, soprattutto per puntellare il centrocampo. Il numero uno è Jordan Veretout, regista/mezz'ala della Fiorentina, che è valutato oltre 20 milioni dalla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2018 11:14
Napoli, ecco l'offerta per Veretout. Tanti soldi più contropartita, la risposta dei viola... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Il Napoli sta già pensando alla prossima stagione, soprattutto per puntellare il centrocampo. Il numero uno è Jordan Veretout, regista/mezz'ala della Fiorentina, che è valutato oltre 20 milioni dalla società viola. Il francese sarebbe il sostituto di Amadou Diawara, in uscita dall'azzurro e richiesto dall'estero, mentre in viola - per abbassare l'ammontare dell'operazione - potrebbe far capolino Marko Rog. Il discorso sarebbe comunque aperto per la prossima stagione, difficile invece per questa anche se non si possono escludere eventuali accelerate. Si parla di un'offerta di oltre 10 milioni piu' il cartellino di uno di questi giocatori

fonte: tmw

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