Mutu torna a Firenze: "Qui gli anni più belli. Tata si riprende, JoJo si svegli"

Adrian Mutu è appena arrivato a Firenze per le celebrazioni, seppur in forma ridotta, dei 90 anni di Fiorentina. Ecco le sue parole: "E' una bella emozione tornare qui e non vedo l'ora di essere allo...

Adrian Mutu è appena arrivato a Firenze per le celebrazioni, seppur in forma ridotta, dei 90 anni di Fiorentina. Ecco le sue parole: "E' una bella emozione tornare qui e non vedo l'ora di essere allo stadio. E' un onore essere nella top 11 e ringrazio chi ha votato. Qui ho vissuto 5 anni splendidi, fatti di partite indimenticabili, anche in champions. Sono stati gli anni più belli della mia carriera. Jovetic? Se torna spero faccia meglio di quanto ha fatto da quando è andato via. I tifosi lo accoglieranno con amore. Tata? Con me in nazionale ha sempre fatto bene, ora è un momento così, ma si riprenderà. Hagi? Deve lavorare molto, è giovane, ma Sousa lo metterà presto in campo".