Il muro viola in onore del capitano Astori diventerà un'app, nulla sarà perduto o dimenticato

Nessuno vuole cancellare il "muro" viola, il tributo di centinaia di sciarpe, bigliettini, mazzi di fiori lasciati per il capitano della Fiorentina Davide Astori dopo la sua morte. E così, in attesa d...

Nessuno vuole cancellare il "muro" viola, il tributo di centinaia di sciarpe, bigliettini, mazzi di fiori lasciati per il capitano della Fiorentina Davide Astori dopo la sua morte. E così, in attesa di trovare una collocazione definitiva al materiale, la Fiorentina ha deciso di catalogare e fotografare ogni sciarpa, ogni biglietto, ogni piccolo regalo portato dai tifosi. Una catalogazione digitale: tutte le foto convoglieranno in una app per smartphone che nelle prossime settimane sarà scaricabile. Un modo per fissare per sempre il ricordo del capitano, almeno online. Ma non sarà cancellato neanche il muro fisico: si sta solo cercando la giusta collocazione definitiva.

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