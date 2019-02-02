Muriel: "Siamo a soli cinque punti dalla Champions. Prima di arrivare avevo letto..."

Luis Muriel ha parlato alla Nazione, queste le sue parole:"Prima di arrivare qui leggevo che la squadra aveva qualche problema realizzativo, forse aveva solo bisogno di credere di più alle proprie pos...

Luis Muriel ha parlato alla Nazione, queste le sue parole:

"Prima di arrivare qui leggevo che la squadra aveva qualche problema realizzativo, forse aveva solo bisogno di credere di più alle proprie possibilità. Anche io avevo bisogno di un gruppo che mi accogliesse con questa fiducia… Diciamo che due aspirazioni si sono unite e ora tutto è possibile. Gli ultimi risultati hanno fatto scattare qualcosa che prima magari era nascosto, ora siamo più convinti delle nostre possibilità. Questa Fiorentina può permettersi di sognare tutto. In fondo siamo solo a cinque punti dal quarto posto”.