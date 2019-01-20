"Muriel mi aveva promesso due gol. Saremo sempre piu forti sul mercato, il centrocampista..."

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Oggi ho visto mandare a quel paese l'arbitro e non essere puniti, non lo trovo giusto. Muriel mi a...

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Oggi ho visto mandare a quel paese l'arbitro e non essere puniti, non lo trovo giusto. Muriel mi aveva promesso due gol ed è stato di parola. Oggi ho visto una grande squadra, nelle ultime 21 gare abbiamo perso solo 5 volte. Con Muriel vogliamo migliorare il problema gol. La Fiorentina da ora in avanti cercherà di crescere ogni sessione di mercato, con il nuovo ciclo abbiamo bisogno di tempo. Centrocampista? Non è facile a gennaio..."