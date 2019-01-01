MURIEL, I DETTAGLI DELL'ACQUISTO. IL RISCATTO DIVENTA OBBLIGATORIO SE...
di Lorenzo BigiottiAdesso c'è anche l'ufficialità Muriel è un giocatore della Fiorentina. Il costo dell'acquisto è di 500.000 mila euro per il prestito fino a giugno, mentre il riscatto è di 13 milion...
A cura di Lorenzo Bigiotti
01 gennaio 2019 16:40
di Lorenzo Bigiotti
Adesso c'è anche l'ufficialità Muriel è un giocatore della Fiorentina. Il costo dell'acquisto è di 500.000 mila euro per il prestito fino a giugno, mentre il riscatto è di 13 milioni di Euro. Spunta però una clausola, ancora da confermare. In caso di qualificazione europea della squadra viola il riscatto dell'attaccante colombiano diventa obbligatorio. I gigliati saranno dunque costretti a sborsare 13,5 milioni in caso di piazzamento in Europa League