MURIEL, I DETTAGLI DELL'ACQUISTO. IL RISCATTO DIVENTA OBBLIGATORIO SE...

di Lorenzo BigiottiAdesso c'è anche l'ufficialità Muriel è un giocatore della Fiorentina. Il costo dell'acquisto è di 500.000 mila euro per il prestito fino a giugno, mentre il riscatto è di 13 milion...

A cura di Lorenzo Bigiotti 01 gennaio 2019 16:40

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