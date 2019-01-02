Muriel: "Ho voglia di Fiorentina. Avevo promesso a Corvino di venire a gennaio. Gli ho detto..."

Luis Muriel è arrivato a Firenze, ha scelto la maglia numero 29, queste le parole del colombiano appena arrivato nel capoluogo toscano:"Sono molto contento di essere alla Fiorentina. Ne avevo già parl...

Luis Muriel è arrivato a Firenze, ha scelto la maglia numero 29, queste le parole del colombiano appena arrivato nel capoluogo toscano:

"Sono molto contento di essere alla Fiorentina. Ne avevo già parlato tanto tempo fa con il direttore, gli avevo dato la mia parola che venivo qui e adesso sono contento di essere arrivato. Non vedo l'ora di iniziare, ho tanta voglia, lo dicevo prima pure al direttore: non vedo l'ora di essere in campo e di cominciare a giocare, che è la cosa più importante in questo momento. Bello tornare in A, in un calcio che conosco molto bene. Non vedo l'ora di iniziare e cominciare a dimostrare il mio valore"