Muriel: "Fra poco sarò al 100%, a Firenze sto bene, grande feeling con tutti. La dedica..."

Luis Muriel ha parlato dopo la partita contro la Sampdoria, queste le sue parole:“Il gol di Baggio contro il Napoli è più bello del mio per come si è svolta la giocata è stato più semplice di questo....

Luis Muriel ha parlato dopo la partita contro la Sampdoria, queste le sue parole:

“Il gol di Baggio contro il Napoli è più bello del mio per come si è svolta la giocata è stato più semplice di questo. Avevo promesso due gol a Corvino.

A Firenze mi trovo molto bene, i compagni mi hanno accolto da subito alla grande, sembrava di stare con loro da tanto tempo: i risultati si sono visti. Speriamo che adesso saranno dalla nostra parte.

Manca poco per essere al 100%, dopo le prime partite mi sento bene, spero che per le prossime 2 partite avrò la continuità fisica per stare in campo tutta la partita.

Nella mia carriera il paragone con Ronaldo mi ha sempre accompagnato, spero di sentirlo ogni domenica: io sono arrivato bene e mi sono messo subito a disposizione, visto che ho lavorato molto prima.

Dedico i due go alla mia famiglia alle mie bambine, al mio procuratore: mi hanno aiutato molto in questi mesi quando ero in difficoltà”