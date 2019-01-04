"Muriel che colpo viola! E' un talento, può segnare un gol a partita. Da giovane..."

Queste le parole del bomber Corvia, ex compagno di Muriel al Lecce: “Era giovane, ma già si vedeva che era un giocatore sopra la media. Talento puro, ogni tanto durante gli allenamenti mi fermavo a gu...

Queste le parole del bomber Corvia, ex compagno di Muriel al Lecce: “Era giovane, ma già si vedeva che era un giocatore sopra la media. Talento puro, ogni tanto durante gli allenamenti mi fermavo a guardarlo. Da quelle parti erano convinti di aver visto il nuovo Ronaldo, era incredibile. Aveva le stesse movenze, una potenza pazzesca nelle gambe e una capacità di controllare il pallone in velocità che ti lasciava a bocca aperta. Mi ricordo due partite in particolare nelle quali ha fatto il fenomeno vero e proprio, contro la Roma e contro il Siena. Le ha vinte da solo. Sono contento che un giocatore con le sue qualità sia tornato in Italia, contribuisce ad alzare il livello della Serie A. In un campionato così uno come lui potenzialmente potrebbe fare un gol a partita. A Firenze lo sanno ma lo sapeva anche il Milan, che ha provato a portarlo in rossonero. Vicino a Higuain sarebbe stata tanta roba, ma forse si adatta più al tipo di gioco della Fiorentina”.