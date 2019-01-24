Muriel, 15 milioni per il riscatto. Sarà la copertina della prossima Fiorentina. Chiesa...

Il giocatore colombiano ha già fatto sapere che per lui la scelta fiorentina ha una sorta di sapore strategico. E il club viola si sta preparando alla seconda fase, quella del suo acquisto definitivo....

Il giocatore colombiano ha già fatto sapere che per lui la scelta fiorentina ha una sorta di sapore strategico. E il club viola si sta preparando alla seconda fase, quella del suo acquisto definitivo. Il giocatore è stato acquistato, anni addietro, dal Siviglia per 24-26 milioni di euro. L’attuale accordo con il club iberico prevede un prestito con diritto di riscatto a favore della società viola per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Una somma che il club ha già messo in preventivo di poter spendere. Dalla sua parte, Muriel sta lavorando proprio per guadagnarsi la fiducia definitiva di proprietà e staff tecnico. Di fatto, la scelta di Muriel è di carattere strategica, utilizzarlo come “tutor” degli under.

Difficile pensare la prossima estate di trattenere Chiesa. Si ripartirà da Luis che ha anche l'età per non finire in aste pericolose, cosa che invece sembra debba attendersi Chiesa, formidabile e amatissimo viola che però è già sui taccuini di club importantissimi e capaci di offerte, prima di tutto al giocatore, davvero indecenti.

Muriel ha maggiori possibilità di restare, di crearsi una squadra e un progetto tutti suoi. Una squadra sua, senza pensare ancora a immediati trasferimenti. Fermo restando che a Firenze credono e sperano che il miracolo possa continuare, adesso che finalmente la squadra viola ha, tutti insieme, tre attaccanti capaci di far impazzire le difese di tante avversarie. Dunque il piano sta per scattare, Muriel a Firenze, definitivo, per 15 milioni di euro.

Corriere dello Sport