Queste le parole rilasciate a Sky Sport dal calciatore della Spal Alessandro Murgia: “Sappiamo che giocare contro la Fiorentina non è mai facile soprattutto in questo stadio. Con il cambio di allenatore hanno le motivazioni giuste. Ci aspettiamo una gara difficile ma l’abbiamo preparata nel modo giusto, vogliamo andare in campo, fare la nostra gara e tentare di raggiungere il risultato positivo”.