Murales unonoveduesei contro il Napoli: "Ci scansiamo si, ma dal vostro puzzo"
Questo è il murales comparso negli ultimi giorni in città contro il Napoli.Un murales sicuramente di pessimo gusto, ma che allo stesso tempo fa vedere che il desiderio del tifo viola non è affatto que...
A cura di Redazione Labaroviola
26 aprile 2018 21:58
Questo è il murales comparso negli ultimi giorni in città contro il Napoli.
Un murales sicuramente di pessimo gusto, ma che allo stesso tempo fa vedere che il desiderio del tifo viola non è affatto quello di scansarsi. Volontà ribadita anche dai giocatori viola che nelle ultime interviste hanno garantito il massimo impegno.