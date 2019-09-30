Mughini: "Ribery? Mi emoziona, è un artista. La Fiorentina ha dimostrato di giocare da grande squadra"

Queste le parole del giornalista e tifoso della Juventus Giampiero Mughini a Tiki Taka: "Veder giocare Ribery mi emoziona, è un artista. Il Milan ha perso ma ci sono soprattutto i meriti della Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola 30 settembre 2019 11:30

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