Moviola Tuttosport, contatto Vlahovic-Bonucci non c’è il rigore. Giusto quello dato per mano di Rabiot

Ecco la moviola di Tuttosport di Fiorentina-Juventus, che si è giocata ieri al Franchi: “Al 20′ Vlahovic protesta per un contatto con Bonucci in area su cross rasoterra da destra: il bianconero lo ostacola un po’ con l’anca, rischiando ma restando nei limiti del regolamento. Giusto lasciar correre. Al 26′ nuove proteste viola stavolta anche il var richiama Massa: su un pallone impennatosi in area bianconera, Rabiot salta di testa a contrasto con Vlahovic, ma alza il braccio destro quasi in verticale e colpisce la palla con quello un attimo prima che con la testa, o al limite in contemporanea. Giusto il rigore anche se mentre i due prendono posizione Vlahovic tiene la maglia di Rabiot all’altezza del fianco: ma entrambi si stanno spingendo e quella trattenuta può rientrare nel duello corpo a corpo. Nella ripresa mancano una punirne dal limite alla Juventus per fallo di Castrovilli su Morata all’11’ e ammonizioni a Ribery per fallo su Kulusevski e Amrabat che allontana il pallone due volte a gioco fermo”.

