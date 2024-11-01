Moviola Gazzetta smentisce Gilardino: “Quella di Gosens sul gol è una ‘spintarella’”

Genoa-Fiorentina, la moviola di Gazzetta

Nelle pagine di La Gazzetta dello Sport oggi troviamo la moviola di Genoa-Fiorentina, la rosea dà 6 a Daniele Chiffi: Non è una partita in cui servono collegamenti con Lissone, ne servirebbe uno nella ripresa quando Sottil con una gomitata colpisce Sabelli. Era da giallo come forse il genoano a fine primo tempo. Giusti i gialli a Pinamonti, Richardson e Quarta. Qualche protesta genoana sul gol di Gosens che dà una spintarella a Masini, ma il Var non interviene”.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-ha-faticato-molto-senza-kean-de-gea-prodigioso-ha-sventato-due-gol/274985/