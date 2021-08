Moviola Gazzetta: “Espulsione Dragowski? Era più giusta l’ammonizione. Zaniolo giusto il rosso”

Ecco la moviola di Roma-Fiorentina de La Gazzetta dello Sport: “Serata non facile per Pairetto. Al 17′ espulso Dragowski che stende fuori area Abraham: più di qualche dubbio, l’inglese si allarga molto soltanto il portiere. Il Var conferma il rosso, perchè qualche piccolo elemento per considerare l’azione chiara occasione da gol c’è ma un giallo pareva la sanzione più congrua. Il Var corregge invece i due assistenti sui primi due gol della Roma: Mkhitaryan e Abraham non sono in offside. Espulso anche Zaniolo al 52′, per doppia ammonizione, sempre per falli su Gonzalez: ineccepibile il primo, un po’ più severo (ma ci sta) il secondo. Protesta viola anche sul 3-1 per una presunta scorrettezza di Mancini su Vlahovic in area giallorossa, prima del contropiede della Roma ma troppo poco per un rigore”.

LEGGI ANCHE, PAGELLE VIOLA, IGOR E PULGAR UN DISASTRO, GONZALEZ E BONAVENTURA I MIGLIORI