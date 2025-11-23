23 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:13

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Moviola CorSport: “Vi diranno che l’OFR che ha tolto il rigore alla Juve ieri sera è stata giusta. In realtà, è pura follia”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

23 Novembre · 10:12

Aggiornamento: 23 Novembre 2025 · 10:12

"Ci hanno sempre detto che i contatti di campo devono essere lasciati all'arbitro"

Ecco la moviola di Fiorentina-Juve del Corriere dello Sport: “Vi diranno che l’On Field Review che ha tolto il rigore alla Juve ieri sera è stata giusta. In realtà, è pura follia: non nel merito (prima tirata di maglia di Vlahovic prima che Pablo Marì gli frani addosso tirandolo giù a due mani), ma perché questa è moviola pura. Siamo sempre stati “varisti” convinti, vorremmo 4/5 OFR a partita. Ci hanno sempre detto altro, convincendoci che il calcio è dinamica, che i contatti di campo devo essere lasciati all’arbitro. Doveri lo dice, lo si sente dalla RefCam (che non porterà soldi all’AIA, complimenti), «io l’ho vista così». Ed invece Guida lo chiama all’OFR. Chi la riterrà giusta, si ricordi di farla sempre, la moviola… Vlahovic ruba il tempo a Pablo Mari, dal replay si apprezza come il viola tenga per primo la maglia (spalla) Vlahovic, che a sua volta tira con il destro la maglia dell’avversario. Pablo Mari, a quel punto, gli mette entrambe le mani addosso perché gli era andato via. Doveri fischia il rigore, apparso tale a tutti. Non a Lissone, dove vivisezionano le immagini alla moviola. OFR e penalty tolto, le considerazioni le abbiamo già fatte.

Kostic con il braccio sinistro al corpo, Dodo protesta: giusto far proseguire. Gara sospesa per 2’44” (al 16’45” Doveri fischia la ripresa dopo il rigore tolto, rifischia a 19’29”) per cori di discriminazione territoriale contro Vlahovic. Ricordiamo che l’arbitro fa fare due annunci dallo speaker dello stadio, che sul secondo fa radunare i giocatori a centrocampo e che al terzo – ovviamente d’accordo con il Responsabile dell’Ordine Pubblico – c’è la sospensione della partita. VAR: Guida 5. Contribuisce”.

