Moviola CorSport, Gonzalez-Reca è calcio di rigore. Nessun fallo sull'1-0 viola

La moviola del Corriere dello Sport, nessun fallo di mano di Biraghi in area

Ecco la moviola del Corriere dello Sport: "Buona partita di Marchetti, quando Colley cade in area nel finale non toccato da Milenkovic, non ha dato il rigore ma non ha neanche ammonito per simulazione, come fanno quasi tutti. Qualcosa lascia dal punto di vista tecnico ma sugli episodi importanti non sbaglia. Reca entra in maniera scomposta su Gonzalez, l'unico dubbio è se sia fuori o dentro: consulto al volo il VAR glielo conferma: sulla riga. Ok la rete di Piatek".

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