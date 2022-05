Mourinho si lamenta: “Abbiamo perso tanti punti per errori arbitrali e per la Coppa. Meritiamo di più”

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky dei problemi in campionato che ha avuto la squadra. Queste le sue parole:

“Abbiamo giocato 14 partite in Conference League, iniziando ad agosto. Sono stati viaggi lunghi e sfide difficili, soprattutto in trasferta. Giocare di giovedì e poi tornare in campo in Serie A nel weekend non è stato facile, tra la stanchezza e gli errori arbitrali abbiamo meno punti di quanti meriteremmo”.

ANCHE I TIFOSI DELLA ROMA SI LAMENTANO