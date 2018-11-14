Mourinho non molla Milenkovic, per il serbo pronti 40 milioni di euro?

Resta nel mirino del Manchester United il centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Il prezzo fissato dai viola per il serbo sarebbe di circa 35 milioni di sterline

Resta nel mirino del Manchester United il centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Il prezzo fissato dai viola per il serbo sarebbe di circa 35 milioni di sterline (ovvero circa 40 milioni di euro). Considerato nuovo Nemanja Vidic, è stato osservato di recente direttamente da José Mourinho. Il 21enne, riportano i media inglesi, è considerato giocatore di grande potenziale ma ancora un po' grezzo.

A scriverlo è Tmw.com