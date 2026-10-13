Moretto svela: "La Fiorentina ha provato a prendere Camarda, ma il Milan lo ha voluto tenere"

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha svelato un interessante retroscena riguardante il futuro di Francesco Camarda e Christian Comotto, due dei giovani prospetti più interessanti del vivaio del Milan.

Nel corso della sessione estiva di calciomercato, la situazione dei due giovani talenti rossoneri ha attirato l'attenzione di diversi club italiani:

“A luglio Comotto e Camarda sono stati rinnovati dal Milan, con un contratto lungo e con parole di apprezzamento di Amorim e Cardinale per entrambi i profili. Su Camarda c'erano Atalanta e Fiorentina, su Comotto Genoa, Parma, Bologna e Juventus, che l'avrebbe pure comprato.”