Moretto svela: "La Fiorentina ha provato a prendere Camarda, ma il Milan lo ha voluto tenere"
Il giovane attaccante rossonero poteva arrivare a Firenze
Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha svelato un interessante retroscena riguardante il futuro di Francesco Camarda e Christian Comotto, due dei giovani prospetti più interessanti del vivaio del Milan.
Un'estate calda e i corteggiamenti della Serie A
Nel corso della sessione estiva di calciomercato, la situazione dei due giovani talenti rossoneri ha attirato l'attenzione di diversi club italiani:
“A luglio Comotto e Camarda sono stati rinnovati dal Milan, con un contratto lungo e con parole di apprezzamento di Amorim e Cardinale per entrambi i profili. Su Camarda c'erano Atalanta e Fiorentina, su Comotto Genoa, Parma, Bologna e Juventus, che l'avrebbe pure comprato.”
Nonostante le sirene di mercato e gli affondi di club come la Fiorentina e la Juventus, la dirigenza rossonera ha scelto di blindare i due ragazzi con un prolungamento contrattuale importante, ribadendo la centralità dei giocatori nel progetto della società.