Moretto: “Paratici farà il mercato di gennaio della Fiorentina, ottimo il rapporto con Vanoli”

28 Dicembre · 11:36

Aggiornamento: 28 Dicembre 2025 · 12:05

ACF FiorentinaParatici

Matteo Moretto noto giornalista e collaboratore di Fabrizio Romano ha parlato in un video sul canale Youtube in Italiano di Fabrizio Romano della situazione di Fabio Paratici e della Fiorentina. Queste le sue parole sul tema:

“Tra Paratici e la Fiorentina c’è un’accordo totale. Siamo veramente alle firme, contratto di 5 anni e Goretti che resterà come suo braccio destro. Mancano solo gli ultimi passaggi burocratici per liberarsi dal Tottenham. Ma ci aspettiamo che nei prossimi giorni Paratici diventerà l’Head of Football viola. Sarà lui a prendere in mano il mercato di gennaio viola nella speranza di provare a salvarla. Paratici ha un ottimo rapporto con Vanoli ma molto probabilmente dipenderà da i risultati.”

