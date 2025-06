Moretto: “L’al-Qadsiah ha fatto un sondaggio per Kean, da capire se lui vorrà andare in Arabia”

Sulla versione italiana del canale Youtube di Fabrizio Romano il giornalista Matteo Moretto ha dato aggiornamenti sulla situazione di Moise Kean, queste le sue parole sulla punta della Fiorentina:

“L’Al-Qadsiah ha fatto un sondaggio esplorativo per Moise Kean, bisognerà capire se vorranno andare avanti nei dialoghi perché ci sono due aspetti da considerare. La squadra del campionato Arabo non avrebbe problemi a pagare la clausola rescissoria, ma bisogna vedere quale sarà la volontà di Kean e se lui vorrà lasciare la Fiorentina e trasferirsi in Arabia. L’altro aspetto riguarda la volontà del Al-Qadsiah stesso che ha altri nomi nella sua lista e non ha ancora scelto di fare all-in su Kean.”