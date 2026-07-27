Moretto: "Arokodare ad un passo dall'Ajax, era molto vicino alla Fiorentina in Serie A"

L'attaccante dei Wolves sta per andare in Olanda

Il matrimonio tra Tolu Arokodare e la Fiorentina, sfiorato a lungo, non si concretizzerà. L'esaurimento degli slot per gli extra-comunitari a causa del tesseramento di Christ Inao Oulai ha definitivamente sbarrato la strada al centravanti nigeriano, tagliandolo fuori dai piani di mercato orchestrati da Paratici.

Il classe 2000 non vestirà dunque la maglia gigliata e ha palesato tutto il suo malcontento nell'ambiente del Wolverhampton, arrivando persino a scioperare nel corso di una seduta di allenamento come segno di aperta protesta. Sebbene il trasferimento a Firenze sia ormai tramontato, l'esperienza dell'attaccante in terra inglese è comunque al capolinea.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la punta è infatti ad un passo dall'approdare all'Ajax: la società olandese ha presentato un'offerta formale accelerando in maniera decisiva per chiudere l'operazione in tempi brevi.