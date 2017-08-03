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Mor e Chiesa, le due ali dal piede buono che possono rilanciare la Fiorentina

Come si legge sulle pagine del quotidiano Il Corriere Fiorentino, La Fiorentina si organizzare per essere competitiva con giocatori giovani e di spessore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2017 09:06
Mor e Chiesa, le due ali dal piede buono che possono rilanciare la Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come si legge sulle pagine del quotidiano Il Corriere Fiorentino, La Fiorentina si organizzare per essere competitiva con giocatori giovani e di spessore, soprattutto sulle fasce. Da una parte il già conosciuto Chiesa, giovane figlio d'arte che ha già dimostrato di essere in grado di trascinare una squadra, dall'altra Emre Mor, talento del Borussia Dortmund sempre più vicino alla Fiorentina. Entrambi giovanissimi e entrambi capaci di accentrarsi per tirare in porta grazie a una tecnica fuori dal normale e a una sfrontatezza tipica dei giovani che vogliono emergere.

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