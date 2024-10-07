“Monumentale, “Superman!”, “Entra nella storia”, De Gea elogiato dai quotidiani dopo Fiorentina-Milan

De Gea l'MVP di Fiorentina-Milan. I quotidiano esaltano la sua prestazione

David De Gea è sicuramente l’MVP di Fiorentina-Milan con i due rigori parati e con inoltre 2/3 interventi di pregevole fattura. Ecco cosa hanno detto di lui i maggiori quotidiani sportivi:

GAZZETTA:”Superman! Para due rigori a Theo Hernandez e Abraham ma non solo. Risponde alla grande anche a Chukwueze e a un tiro di Pulisic"

CORRIERE FIORENTINO: “Due rigori più parati che sbagliati. Così De Gea entra nella storia della Fiorentina. Da aggiungere due ottimi interventi nel finale. Monumentale”

LA NAZIONE: “E pensare che non era considerato, in Premier, un para rigori. E meno male che nel pre-gara aveva detto che stava trovando la forma migliore. Ipnotizza prima Theo e poi Abraham e sul centravanti si ripete disinnescando con il piedone il destro velenoso a incrociare. Si supera su Chukwueze, con la mano di richiamo, dopo anche un velo di Morata che ha fatto apparire il pallone solo all'ultimo"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-dura-la-partita-lha-vinta-piu-de-gea-che-la-fiorentina-kean-gud-una-pantomima/271308/