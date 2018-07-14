Montiel, che talento per Pioli! Tanti difetti da correggere ma un prospetto interessantissimo

E' arrivato quasi inosservato nel ritiro di Moena il classe 2000 Montiel, esterno classe proveniente da Maiorca. Il ragazzo ha fatto vedere cose eccellenti sia in allenamento che nelle partite amichev...

E' arrivato quasi inosservato nel ritiro di Moena il classe 2000 Montiel, esterno classe proveniente da Maiorca. Il ragazzo ha fatto vedere cose eccellenti sia in allenamento che nelle partite amichevoli disputate. L'esterno ha mostrato una tecnica veramente sopraffina, con una classe veramente ottima, una grande velocità, altrettanto il dribbling ed un passaggio eccezionale. Bellissimo il gol di oggi da fuori area, e l'assist dopo aver saltato un paio di uomini fornito con personalità a Riccardo Saponara.

Se il calcio fosse solo tecnica il ragazzo sarebbe sicuramente un fuoriclasse assoluto. Per sua sfortuna non è così e allora ci sono dei difetti da migliorare. Un difetto da migliorare è il tiro da fuori che in allenamento ha mostrato non eccezionale. Ma sopratutto il ragazzo deve farsi le ossa. E' molto leggero e sicuramente necessita di potenziamento muscolare. Non solo, essendo molto forte ma esile, deve andare a giocare contro avversari rognosi, che possono anche picchiare e non farlo giocare in modo tale che possa iniziare a fare esperienza.

C'è ancora molto da lavorare ma la Fiorentina nei prossimi anni ha una grandissima risorsa da valorizzare al meglio e non bruciare.

Lorenzo Bigiotti in collaborazione con l'inviato Gianmarco Biagioni