Monti duro: "Dirigenza assente, giocatori imbarazzanti e l'allenatore si è descritto con le parole"

"Si è parlato di umiltà, ma bisogna parlare di far bene il proprio mestiere e non lo stanno facendo"

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

"I calciatori sono imbarazzanti e non capisco come uno possa tornare a casa e dormire tranquillamente la notte. Poi a salire, l'allenatore si è descritto da solo con le parole in conferenza stampa. Si è parlato di umiltà, ma bisogna parlare di far bene il proprio mestiere e non lo stanno facendo. I risultati non vengono ma riscuotono uguale. Poi ancora a salire, c'è una dirigenza che è assente: vedi parlare Vanoli, che ha problemi di comunicazione, ma non vedi Paratici e Ferrari che rappresenta la proprietà. Chi si occupa della gestione appunto non parla.

Le parole di Vanoli? Non è così che si fa. Siamo alla 12esima giornata, non si parla di umiltà perché se vai in campo e non vedi un gioco. Non puoi dire "io sono umile e voi no".