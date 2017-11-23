Monti: "Della Valle impallinati per le cessioni di Berna e Borja. Corvino? Ottimo lavoro''

Il direttore de La Gazzetta dello sport, Andrea Monti, ha parlato di viola a Radio Bruno. "I Della Valle sono stati impallinati perché hanno ceduto Borja Valero, Vecino e Bernardeschi. Per me Corvino...

Il direttore de La Gazzetta dello sport, Andrea Monti, ha parlato di viola a Radio Bruno. "I Della Valle sono stati impallinati perché hanno ceduto Borja Valero, Vecino e Bernardeschi. Per me Corvino ha lavorato benissimo, il ciclo era finito e bisognava piantare un ulivo diverso. Pioli è un signor allenatore, solido, lasciamolo lavorare. Diego e Andrea Della Valle hanno sempre ragionato in termini industriali, hanno fatto un buono sforzo sia in investimenti che in posizioni di classifica. Ritrovare serenità conviene a tutti".