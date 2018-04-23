Montella vicino all'esonero a Siviglia. Ancora una delusione dopo l'addio a Firenze

Sembra essere giunta al capolinea l'avventura di Vincenzo Montella al Siviglia. La scoppola contro il Barcellona nella finale di Coppa del Re costerà la panchina al tecnico napoletano, arrivato in And...

Sembra essere giunta al capolinea l'avventura di Vincenzo Montella al Siviglia. La scoppola contro il Barcellona nella finale di Coppa del Re costerà la panchina al tecnico napoletano, arrivato in Andalusia il 30 dicembre. "Il Siviglia prenderà i provvedimenti che ritiene più giusti per le cinque giornate ancora da giocare. Martedì abbiamo il Consiglio e vedremo le decisioni che verranno prese". Lo riporta lo spagnolo 'Sport'.

Sono ore difficili per Vincenzo Montella, ormai a un passo dal secondo esonero stagionale dopo quello con il Milan a novembre. La batosta in Coppa del Re contro il Barcellona e un deludente settimo posto in campionato costeranno molto probabilmente la panchina al tecnico napoletano, a cui non basterà aver scritto una pagina di storia del club andaluso con la conquista dei quarti di Champions League. Per il suo posto, secondo la stampa spagnola, è corsa a due tra Joaquin Caparros y Antonio Alvarez. Martedì la decisione.