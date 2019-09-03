"Montella via fake news. La Fiorentina del futuro sarà costruita su Chiesa. Non so se mi fanno costruire lo stadio nuovo"

In conferenza stampa è intervenuto il patron viola Rocco Commisso, queste le sue parole:"Menomale che loro lavorano forte, io non ho fatto niente. Il giorno che sono arrivato ho detto un po' di cose:...

In conferenza stampa è intervenuto il patron viola Rocco Commisso, queste le sue parole:

"Menomale che loro lavorano forte, io non ho fatto niente. Il giorno che sono arrivato ho detto un po' di cose: 'fast, fast, fast', ma pure che non avrei fatto promesse che non sarei stato in grado di mantenere. Poi sono tornato a casa, è venuto Montella e lo abbiamo confermato. Poi avevo promesso di trattenere Chiesa e così è stato. Ma in generale ci sono state tante fake news, come quella dell'esonero di Montella. Lui resta con noi, questa è la verità. Speriamo solo che le cose ora vadano meglio. Come avevo detto mi serviva tempo, ma qualcosa abbiamo già fatto.

Sul mercato abbiamo concluso 45 operazioni. Se non avessi fatto tutto in fretta avremmo corso il rischio di non avere una squadra, per questo a giugno ho preso il rischio e chiuso coi Della Valle senza aver fatto la due diligence. Sono felice di vedere che la gente apprezza il lavoro fatto e per questo capisco che sto facendo bene. Ho visto un grande sforzo da parte di tutti e sono felice del trattamento ricevuto, dai tifosi ma anche dai lavoratori

La buona notizia è che abbiamo trattenuto Chiesa, l'idea è costruire la squadra intorno a lui. Avevo detto che sarebbe rimasto un anno almeno, ma la verità è che ho in mente un progetto più a lungo termine per lui. Poi abbiamo parlato di stadio e centro sportivo: stiamo cercando dei terreni, ma mi serve tempo. Per quanto riguarda lo stadio le opzioni sono tante. Il Franchi è un monumento, ma lo era pure lo Yankee Stadium a New York che poi è stato abbattuto. Io vorrei fare qualcosa di nuovo, vediamo se sarà possibile ma comunque le alternative non mancano.

Dicerto voglio fare qualcosa che renda i fiorentini orgogliosi. Il tema del centro sportivo è più semplice, sarà una questione più rapida. Abbonamenti? Oggi ci sono 25.700 abbonati, ad oggi siamo la quarta forza in Italia in tal senso. Due giorni fa sono stato a Milano e ho incontrato tante dirigenze, mi ha colpito il lavoro che è stato fatto nel calcio italiano. Io credo di poter dare tanto al calcio italiano, voglio farlo crescere. Serve essere orgogliosi dell'Italia, il calcio italiano deve tornare al top"

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