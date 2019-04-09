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MONTELLA TORNA ALLA FIORENTINA, CONTRATTO FINO AL 2020, DOMANI PRIMO ALLENAMENTO

La Fiorentina ha trovato l'accordo con Vincenzo Montella dopo l'improvviso addio di Stefano Pioli. La società viola ha contattato subito l'ex tecnico viola per cercare una formula vincente, contratto...

A cura di Flavio Ognissanti
09 aprile 2019 19:57
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La Fiorentina ha trovato l'accordo con Vincenzo Montella dopo l'improvviso addio di Stefano Pioli. La società viola ha contattato subito l'ex tecnico viola per cercare una formula vincente, contratto fino al 2020 e tecnico che già è in arrivo a Firenze nelle prossime ore. Domani condurrà il primo allenamento con la squadra.

Conferme anche da Gianluca di Marzio su Twitter

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