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Montella: "Orgoglioso e sorpreso del Siviglia. Quando l'abbiamo incontrata contro la Fiorentina in panchina..."

Vincenzo Montella è stato intercettato da Sky Sport prima di partire per la Spagna dove firmerà il suo nuovo contratto come allenatore del Siviglia. Queste le parole di Montella: "Orgoglioso e sorpres...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 dicembre 2017 18:51
Montella: "Orgoglioso e sorpreso del Siviglia. Quando l'abbiamo incontrata contro la Fiorentina in panchina..." -
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Vincenzo Montella è stato intercettato da Sky Sport prima di partire per la Spagna dove firmerà il suo nuovo contratto come allenatore del Siviglia. Queste le parole di Montella: "Orgoglioso e sorpreso di questo nuovo incarico, è sempre stato un mio desiderio quello di provare un'esperienza all'estero e sono contento di questa possibilità. Mi ricordo quando sono andato a giocare contro il Siviglia in semifinale di Europa League con la Fiorentina che non riuscivamo nemmeno a sentirci tra noi in panchina per il calore e il tifo del tifo spagnolo"

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