Montella: "Orgoglioso e sorpreso del Siviglia. Quando l'abbiamo incontrata contro la Fiorentina in panchina..."

Vincenzo Montella è stato intercettato da Sky Sport prima di partire per la Spagna dove firmerà il suo nuovo contratto come allenatore del Siviglia. Queste le parole di Montella: "Orgoglioso e sorpres...

Vincenzo Montella è stato intercettato da Sky Sport prima di partire per la Spagna dove firmerà il suo nuovo contratto come allenatore del Siviglia. Queste le parole di Montella: "Orgoglioso e sorpreso di questo nuovo incarico, è sempre stato un mio desiderio quello di provare un'esperienza all'estero e sono contento di questa possibilità. Mi ricordo quando sono andato a giocare contro il Siviglia in semifinale di Europa League con la Fiorentina che non riuscivamo nemmeno a sentirci tra noi in panchina per il calore e il tifo del tifo spagnolo"